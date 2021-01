Schnorchler in Südaustralien wahrscheinlich von Hai getötet

32-Jähriger wird seit Donnerstag vermisst - Wäre die erste tödliche Haiattacke in Down Under in diesem Jahr

Ein Schnorchler ist in Südaustralien vermutlich nach von einem Hai getötet worden. Es wäre die erste tödliche Haiattacke in Down Under in diesem Jahr. Der 32-Jährige aus dem Bundesstaat Victoria werde seit Donnerstag vermisst, als er im Meer vor Port MacDonnell geschnorchelt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Einsatzkräfte hätten einen beschädigten Neoprenanzug und Schwimmflossen im Ozean gefunden. Ein Polizeihelikopter habe zuvor einen Hai in der Gegend entdeckt.

Im vergangenen Jahr hatte es in Australien acht tödliche Haiangriffe gegeben - so viele wie seit fast 90 Jahren nicht mehr. In den vergangenen fünf Jahrzehnten gab es auf dem Fünften Kontinent durchschnittlich nur einen tödlichen Angriff pro Jahr - 2019 sogar überhaupt keinen.