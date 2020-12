Schöne Bescherung: Sechsfach-Jackpot im Lotto "6 aus 45" am Sonntag

8 Millionen Euro im Sechsfachjackpot – Solo wäre Jahresbestleistung

Einen Tag zu früh, aber dennoch haben Österreichs Lottospieler bei der Mittwochsziehung des Lottos "6 aus 45" eine schöne Bescherung erhalten. Der Fünffach-Jackpot wurde nicht geknackt, sondern zum sechsten Mal in der heimischen Lottogeschichte zu einem Sechsfach-Jackpot, der am kommenden Sonntag ausgespielt wird. Im Topf werden acht Millionen Euro erwartet.

Dass der Pot nicht noch höher wird, liegt an den Feiertagen: Freitag und Samstag sind die stärksten Spieltage, aber eben Feiertage. Die Österreichischen Lotterien rechnen nach eigenen Angaben mit etwa 2,5 bis drei Millionen Tipps, was etwa einer normalen Sonntagsrunde entspricht. Mit acht Millionen Euro wäre ein Solo-Sechser dennoch der höchste Sechser des Jahres.

Bisher endete erst ein einziger der fünf Sechsfachjackpots mit einem Solo-Sechser. Im April dieses Jahres gewann ein Niederösterreicher 7,7 Millionen Euro.

Es gab zwar keinen Sechser, aber gleich elf Fünfer mit Zusatzzahl. Vier Spieler in Wien, drei in der Steiermark, zwei in Salzburg und je einer in Niederösterreich und im Burgenland gewannen jeweils rund 25.000 Euro. Die LottoPlus Ziehung endete ebenfalls ohne Sechser, am Sonntag warten rund 250.000 Euro. Beim Joker gab es vier Gewinner. Zwei Niederösterreicher, ein Wiener und ein win2day-User erhalten für ihr "Ja" zur richtigen Joker Zahl je mehr als 85.800 Euro.

Die Lotto Quoten:

6fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 7.386.953,73 – 8,0 Mio. warten 11 Fünfer+ZZ zu je EUR 25.184,20 225 Fünfer zu je EUR 1.343,10 570 Vierer+ZZ zu je EUR 159,00 11.367 Vierer zu je EUR 44,30 14.329 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 178.276 Dreier zu je EUR 5,10 539.397 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Lotto Gewinnzahlen: 7, 12, 23, 24, 31, 38; Zusatzzahl 22