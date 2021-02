Schokolade als Seelentröster: Produktion boomt in Italien

Von Ferrero bis Gourmet-Pralinen: In der Coronapandemie greift man gern zu Süßem

In der Coronapandemie trösten sich die Menschen offenbar gerne mit Schokolade. Kein Wunder, dass italienische Schokoladenhersteller im Coronajahr 2020 einen starken Umsatzwachstum melden. Das gilt für Marktgiganten wie Ferrero, sowie für Produzenten von Gourmet-Schokolade wie jene im sizilianischen Modica.

Ferrero, Hersteller von "Nutella" und "Mon Cheri", schreibt in Coronazeiten Riesengewinne. Der Konzern konnte im Geschäftsjahr 2019/20 seinen Umsatz um 7,8 Prozent auf 12,3 Mrd. Euro steigern. Das Wachstum wurde vor allem dank der positiven Ergebnisse in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA vorangetrieben, teilte das Unternehmen aus Alba im norditalienischen Piemont mit.

Auf Erfolgskurs segelt auch der lombardische Schokoladenhersteller ICAM, der seit 75 Jahren auf Produktion preiswerter Schokoladenmassen als Fremdhersteller spezialisiert ist und inzwischen auch mit der eigenen Marke Vanini eine hochwertige Schokoladenlinie anbietet. Das Familienunternehmen schloss das Pandemiejahr 2020 mit einem Umsatzwachstum von 15 Mio. Euro auf 177 Mio. Euro. Damit bestätigte sich ein positiver Wachstumstrend, der seit fünf Jahren anhält. "Nach Ausbruch der Covid-Epidemie hätten wir nie daran gedacht, das Jahr 2020 mit derart positiven Zahl abzuschließen", kommentierte Firmenchef Angelo Agostoni.

In der Zwischenzeit haben in Italien auch viele kleine Schokoladenfabriken ihren Kundenkreis vergrößert. Mit hochwertigen Kakaobohnen und feinsten Zutaten setzen viele auf Qualität statt Quantität. Das gilt auch für die Schokolade aus Modica, einer geschützte bitteren Schokoladensorte, die als sizilianische Spezialität bekannt ist. Im Pandemiejahr 2020 kletterte die Produktion dieser dunklen Schokolade um 20 Prozent auf 209.000 Kilo. Vor zwei Jahren erhielt die Modica-Schokolade von der EU den IGP-Qualitätssiegel, was zum kräftigen Wachstum der Produktion in dieser Ecke Siziliens beigetragen hat.