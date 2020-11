Schramböck: EU-Regeln vom "Korsett zum Sprungbrett" transformieren

EU-Wirtschaftsminister diskutieren am Donnerstag Zukunft des Standortes Europa - Österreich legt Ideenpapier zu Strategischer Autonomie vor - "Innovationsmotor" und "Industriemotor" starten

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will sich beim virtuellen EU-Wettbewerbsrat am Donnerstag angesichts der Lehren aus der Coronakrise hinter das Konzept der offenen strategischen Autonomie als Fundament der EU-Handelspolitik stellen. "Europa muss sich überlegen, wie wir die engen Rahmenbedingungen vom Korsett zum Sprungbrett für unsere Unternehmen transformieren können", teilte Schramböck dazu der APA am Mittwoch mit.

Um Europa zum "globalen Vorreiter" zu machen, müssten sowohl der "Innovationsmotor" als auch der "Industriemotor" gestartet werden, ist die Ministerin überzeugt und nannte das Regulativ zur Stärkung strategischer europäischer Wertschöpfungsketten IPCEI, ein neues Wettbewerbsrecht und einen "starken Binnenmarkt" als Hilfsmittel dafür. Dadurch soll es in Zukunft wieder mehr Produkte "Made in Europe" geben.

Hauptthema der morgigen Videokonferenz ist laut den Ratsinformationen, wie der Corona-Wiederaufbauplan der EU bestmöglich genutzt werden kann, um den Industriestandort Europa dynamischer, widerstandsfähiger und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Österreich schlägt unter anderem in einem der APA vorliegenden Ideenpapier vor, die europäischen Wertschöpfungsketten "zu identifizieren, zu analysieren und diese für den Krisenfall zu testen". Durch diese Stresstests könnten Entscheidungsgrundlagen für die Zukunft erstellt werden.

Auch die Sicherstellung von Rohmaterialien für die Produktion wird gefordert. Der Lithium-Verbrauch werde laut Prognosen im Jahr 2030 18 Mal höher sein als heute, nannte das Wirtschaftsministerium als Beispiel.

Neben der Stärkung der Welthandelsorganisation fordert Österreich internationale "Champion"-Initiativen zu relevanten Themen wie Gesundheitsprodukte oder Medikamente sowie "moderne bilaterale Handelsabkommen mit Zukunftsmärkten, besonders mit dem asiatischen Raum". Als Vorbild wurde jenes mit Vietnam herangezogen, das Anfang August dieses Jahres in Kraft trat.

Aus den Beratungen der EU-Minister am Donnerstag sollen politische Leitlinien für die EU-Kommission hervorgehen. Die EU-Behörde in Brüssel hatte jüngst eine Aktualisierung der neuen Industriestrategie angekündigt, die die Lehren aus der Coronakrise, das globale Wettbewerbsumfeld und die Notwendigkeit, Digitalisierung und Grünen Wandel zu beschleunigen, berücksichtigt.

Die Kommission will zudem beim Wettbewerbsrat ihre neue Verbraucheragenda vorstellen, deren Annahme laut Ratsinformationen voraussichtlich kurz vor der Videokonferenz erfolgen wird. Ziel ist es demnach, die Synergien zwischen der Verbraucherpolitik der EU und der Mitgliedsländer zu verstärken, insbesondere in Hinblick auf den Digitalen und Grünen Wandel sowie die wirksame Durchsetzung von Verbraucherrechten im Internet.