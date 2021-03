Schramböck fordert Reform der WTO bei EU-Handelsrat

China schaltet erstmals WTO gegen EU ein China hat erstmals in einem Streit mit der EU die Welthandelsorganisation (WTO) eingeschaltet. Das Schwellenland brachte am Freitag seine Kritik an den EU-Strafzöllen auf Schrauben und Bolzen vor die Organisation. Sollte ein erster Vermittlungsversuch scheitern, würde ein regulärer Rechtsstreit folgen. Die EU konterte mit einer Beschwerde über chinesische Dumpingpreise für Schrauben.