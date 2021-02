Schramböck hofft auf Erholung der Exporte noch heuer

FIW-Gutachten: Voranschreiten der Impfungen Voraussetzung für Erreichen des Vorkrisenniveaus zu Jahresende - Gründung einer Exportplattform geplant - Schwerpunkt Asien

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hofft auf eine Erholung der Exporte noch heuer. Ein Gutachten im Auftrag des Wirtschaftsministeriums zur Lage der Außenwirtschaft komme zu dem Schluss, dass Österreichs Warenexporte "bis Ende 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreichen könnten", so Schramböck am Dienstag. Voraussetzung ist das Voranschreiten der Impfungen gegen Corona.

"Die Wirtschaftskrise ist mit der Gesundheitskrise unweigerlich verbunden. Wir können die Wirtschaftskrise nur lösen, wenn wir auch die Infektionszahlen unter Kontrolle halten", so die Wirtschaftsministerin.

Ausgangslage des vom Kompetenzzentrum FIW ("Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft") erstellten Gutachtens sei, dass die Impfungen in den entwickelten Volkswirtschaften und großen Schwellenländern im ersten Quartal 2021 beginnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem müssten im Euroraum die Impfungen so weit erhöht werden, dass bis Ende April eine gute Durchimpfungsrate der älteren Bevölkerung und in der zweiten Jahreshälfte eine flächendeckende Durchimpfung erreicht sind. Unter dieser Voraussetzung könnte das Vorkrisenniveau bis Jahresende erreicht sein und die Ausfuhren von Waren heuer real um bis zu 5,5 Prozent und der Export von Dienstleistungen um 2,6 Prozent steigen. "Haupttreiber dieser Entwicklung ist der grenzüberschreitende Reiseverkehr."

Zu Unterstützung der Exporteure soll heuer eine Exportplattform gegründet werden. Österreich müsse mit den stärksten Märkten der Welt mitwachsen, so Schramböck. China habe sich als Wachstumsmotor inmitten von schrumpfenden Volkswirtschaften abgehoben. "Im Rahmen des Exportes werden wir daher einen Schwerpunkt auf Asien legen."