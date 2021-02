Spaziergänger hörten Schreie aus dem Wald und riefen sofort die Polizei - doch bei dem Einsatz in Oberstdorf im Allgäu samt Hubschrauber kam kein Notfall zu Tage: "Die Schreie konnten einer Personengruppe zugeordnet werden, die in einem nahe gelegenen Waldstück eine Schreitherapie durchführte", hieß es am Sonntag in einer Mitteilung der Polizei. Die Teilnehmer versicherten nach "eindringlicher Belehrung", in Zukunft im Rahmen der Therapie nicht mehr zu schreien.