Schwangerschaft vorgetäuscht: Sozialstunden für Frau in Schottland

Auch Babybauch-Attrappe kam zum Einsatz

Monatelang hat eine Frau in Schottland einem Mann und dessen Familie eine Schwangerschaft vorgetäuscht. Als Strafe muss sie 150 Sozialstunden leisten, wie ein Gericht in der Stadt Perth am Mittwoch entschied. Die 36-Jährige hatte im Juni 2019 eine Nacht mit einem Mann verbracht, den sie über eine Dating-App kennengelernt hatte. Kurz danach berichtete sie ihm, schwanger zu sein und das Baby behalten zu wollen.

Über fast neun Monate belog sie den Mann und schickte auch ein Ultraschallbild eines Babys an dessen Mutter. Nachdem der Bruder des Mannes sie - im angeblich achten Schwangerschaftsmonat - ohne augenscheinlichen Babybauch gesehen hatte, kaufte sie sich eine Attrappe. Die 36-Jährige behauptete vor Gericht, sie sei bei dem One-Night-Stand tatsächlich schwanger geworden, habe das Baby aber bald darauf verloren. Mit der gespielten Schwangerschaft habe sie sich dafür rächen wollen, dass der Mann keine Beziehung mit ihr eingegangen war.