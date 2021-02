Schwarzbrauen-Mausdrossling nach 170 Jahren erstmals wieder gesichtet

FSME: Zwei Todesopfer im vergangenen Jahr Nach dem Jahr 2008 neuerlich zwei FSME-Todesfälle im vergangenen Jahr in Österreich. Die Zahl der Erkrankungen (Hospitalisierungen) ist im Jahr 2009 mit 79 im Vergleich zu 87 (2008) in etwa gleichgeblieben. Die "Zecken-Krankheit" - so die Experten vom Institut für Virologie der MedUni-Wien breitet sich in Österreich zunehmend im alpinen Raum aus. Das sind die Kernaussagen einer Übersicht, welche das Institut jetzt publiziert hat.