Schweden priorisiert Konfliktlösungen bei OSZE-Vorsitz

Will "ehrlicher Vermittler" sein - Außenministerin: Ukraine-Lösung nur innerhalb der anerkannten Grenzen

Schweden will während seines einjährigen Vorsitzes bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) als "ehrlicher Vermittler" fungieren. Das sagte die schwedischen Außenministerin Ann Linde anlässlich der Stafettenübergabe von Albanien am Donnerstag, die am Donnerstag von Wien aus moderiert im Internet stattfand.

Linde rief die durch die Schlussakte von Helsinki von 1975 und die Charta von Paris von 1990 für ein Neues Europa definierten Grundsätze der OSZE in Erinnerung und betonte die herausragende Bedeutung der multilateralen Konfliktlösung. Dazu beizutragen und zu unterstützen sei "eine hohe Priorität" des schwedischen Vorsitzes.

Die schwedische Außenministerin nannte die Situation in der Ukraine als "eklatantesten Verstoß gegen die Prinzipien der OSZE und kündigte ihren Besuch in dem Bürgerkriegsland für kommende Woche an. Linde betonte, eine Lösung könne es nur unter Wahrung der Souveränität der Ukraine und "innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen "inklusive der autonomen Region Krim und der Stadt Sewastopol" geben. Unter den ungelösten Konflikten in Europa erwähnte Linde auch Bergkarabach, Georgien sowie Transnistrien.

Als eine weitere Priorität des schwedischen Vorsitzes definierte Linde die Geschlechtergleichberechtigung, insbesondere das Übertragen von Verantwortung auf Frauen im Wirtschaftsbereich ("economic empowerment") sowie der vermehrte Einsatz von Frauen im internationalen Konfliktmanagement.