Schweden übernimmt OSZE-Vorsitz

Als Nachfolger Albaniens

Zum Start ins neue Jahr übernimmt Schweden am Freitag den Vorsitz der in Wien ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Damit löst das skandinavische EU-Land Albanien als OSZE-Vorsitzender ab. Das Mandat haben die Schweden turnusgemäß für ein Jahr inne.

Erst Anfang Dezember war eine monatelange Pattsituation rund um die Nachbesetzung von vier vakanten Führungsposten gelöst worden. Neue Generalsekretärin wurde die renommierte deutsche Spitzendiplomatin Helga Schmid, die unter anderem eine bedeutende Rolle bei den Verhandlungen für das 2015 abgeschlossene Wiener Iran-Atomabkommen gespielt hatte.

Der OSZE gehören insgesamt 57 Staaten aus Europa, Nordamerika und Asien an. Oberstes Ziel der Organisation ist die Sicherung von Frieden und Stabilität in Europa. Ihre Aufgaben reichen von der Beobachtung von Wahlen über das Vorantreiben von Pressefreiheit und den Schutz von Minderheiten bis hin zum Kampf gegen Menschenschmuggel und Terrorismus.