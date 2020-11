Schwedische Online-Bank Nordnet peilt Börsenwert von 3 Mrd. Euro an

25. November als erster Handelstag geplant

Die schwedische Online-Bank Nordnet peilt bei ihrem Börsengang in Stockholm eine Börsenbewertung von umgerechnet bis zu drei Mrd. Euro an. Das Institut gab die Zeichnungsspanne am Sonntag mit 88 bis 104 Kronen (8,6 bis 10,1 Euro) pro Anteilsschein an. Zum Verkauf stehen inklusive Mehrzuteilungsoption rund 108 Millionen Aktien oder 43 Prozent des Gesamtkapitals. Als erster Handelstag ist der 25. November angepeilt.

Die Online-Bank gehört bisher der Ohman Group und der Beteiligungsgesellschaft Nordic Capital.