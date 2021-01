Schwedische Schauspielerin Mona Malm 85-jährig gestorben

Spielte u.a. in "Fanny und Alexander" und weiteren Ingmar-Bergman-Filmen mit

Die schwedische Schauspielerin Mona Malm ist tot. Die Film-, Fernseh- und Theaterdarstellerin starb nach Angaben ihres Sohnes am Dienstag im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in ihrer Geburtsstadt Stockholm, wie mehrere schwedische Medien am Donnerstag unter Berufung auf die Nachrichtenagentur TT meldeten. International ist Malm vor allem für ihre kleineren Auftritte in "Fanny und Alexander" und weiteren Ingmar-Bergman-Filmen bekannt.

Die mehrfach ausgezeichnete Schwedin begann schon als Kind mit dem Schauspiel. Seitdem war sie an einer Vielzahl von schwedischen Produktionen beteiligt, darunter viele Filme und Theaterstücke. Später kam auch eine Reihe von Fernsehserien hinzu, etwa die in Schweden populäre Comedy-Serie "Solsidan". 2010 erhielt sie den Ehrenpreis des schwedischen Filmpreises Guldbagge, den sogenannten Hedersguldbaggen.