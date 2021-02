Schwedische Zentralbank rechnet bis 2024 mit Leitzins von 0,0 Prozent

Schwedische Notenbank hebt Leitzins zum siebenten Mal in Folge an Die schwedische Notenbank hat den Leitzins zum siebenten Mal in Folge erhöht. Die Geldpolitiker des wirtschaftlich prosperierenden Landes entschieden wie von Experten erwartet, den Schlüsselzins um einen viertel Prozentpunkt auf 2,0 Prozent anzuheben. Eine große Mehrheit der von Reuters befragten Fachleute rechnet zudem, dass im September ein weiterer Zinsschritt folgt.