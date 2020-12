Schweiz lotet in Abu Dhabi Kooperationsmöglichkeiten aus

Cassis erfreut über Normalisierung zwischen Israel und VAE

Bei einem Treffen in Abu Dhabi haben der Schweizer Außenminister (Bundesrat) Ignazio Cassis und Außenminister Abdullah bin Zayed Al Nahyan über die Zusammenarbeit der Schweiz und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sowie über die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den VAE gesprochen. Dies teilte das Schweizer Außenministerium am Dienstag mit.

Außenminister Cassis habe sich besonders für neue Möglichkeiten interessiert, die sich in den VAE für Schweizer Unternehmen ergeben könnten, heißt es in einer Mitteilung des eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Denn die VAE sind dabei, sich als regionaler Hub für digitale Plattformen, künstliche Intelligenz und neue Technologien zu positionieren. Dazu habe er auch Francesco La Camera, Generaldirektor der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA), getroffen.

Cassis und Scheich bin Zayed Al Nahyan tauschten sich neben der Wirtschaft auch in den Bereichen Wissenschaft, Innovation sowie über Menschenrechte und Demokratie aus. Diese Bereiche zählen mit der Förderung des Friedens und der regionalen Sicherheit im Mittleren Osten zu den Prioritäten der neuen Schweizer Strategie für den Mittleren Osten und Nordafrika (MENA).

Außerdem begrüßte Cassis das Normalisierungsabkommen zwischen den VAE und Israel. Zur Sprache kam auch der Schweizer Pavillon an der Expo Dubai, die neu zwischen Oktober 2021 und März 2022 stattfinden wird. Im März 2022 werde man sich "ganz dem Thema Wasser und Wasserdiplomatie" widmen, sagte Cassis laut Mitteilung. "Ziel der Initiative 'Blue Peace' ist es, mit einer optimalen und gerechten Bewirtschaftung der Wasserressourcen Konflikte zu vermeiden."

Mit dem Schweizer Bischof Paul Hinder tauschte sich der Außenminister außerdem über die Situation der Christen in den VAE und auf der Arabischen Halbinsel aus und besuchte anschließend die Scheich-Zayed-Moschee.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind gemäß EDA der wichtigste Handelspartner der Schweiz in der Region Mittlerer Osten und Nordafrika. Der Besuch Cassis' in Abu Dhabi bildete den Abschluss einer viertägigen Reise in den Nahen Osten und auf die Arabische Halbinsel.