Schweiz will Postfinance privatisieren

Zahlungsdienstleister soll zu vollwertiger Geschäftsbank werden

Die Schweizer Regierung will den Finanzkonzern Postfinance privatisieren. Sie schlägt einer Mitteilung vom Mittwoch zufolge eine Gesetzesänderung vor, die es ermögliche, die Kontrollmehrheit an Postfinance durch die Post und damit indirekt den Bund aufzugeben. Im Gegenzug soll dem Institut, das angesichts der seit 2008 anhaltenden Niedrigzinsphase unter einer Ertragserosion leidet, der Einstieg in das Kredit- und Hypothekengeschäft erlaubt werden.

Mit der Aufhebung des Kreditverbots würde Postfinance, die rund 2,7 Millionen Kunden hat und vor allem im Zahlungsverkehr stark ist, zu einer vollwertigen inlandsorientierten Geschäftsbank.

Gegen den Vorschlag hatten sich in der Vergangenheit unter anderem Banken mit einem Kleinkundengeschäft ausgesprochen, denen dadurch ein potenter Konkurrent erwachsen würde. Mit der Privatisierung und der Gesetzesänderung will die Regierung nun etwa den Einwand der Wettbewerbsneutralität ausräumen.

Weil die systemrelevante Postfinance die Kapitalanforderungen der Finanzmarktaufsicht nicht erfülle, sei der Bund zudem bereit, im Konkursfall die verbleibende Eigenmittellücke zu decken. Diese Zusicherung solle zeitlich und betragsmäßig begrenzt sein und zu marktüblichen Bedingungen abgegolten werden.