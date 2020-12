Schweizer Atomausstieg wird fast 24 Milliarden Franken kosten

Vier Reaktoren noch in Betrieb

Die Schweiz wird für den Ausstieg aus der Atomenergie 23,856 Milliarden Franken (22,03 Mrd. Euro) aufwenden müssen. Dies hat die zuständige Regierungskommission am Freitagabend mitgeteilt. Demnach wird die Stilllegung der Atomkraftwerke 3,779 Milliarden Franken kosten, die Entsorgung des radioaktiven Materials 20,077 Milliarden. Damit liegen die Gesamtkosten um 372 Millionen Franken höher als ursprünglich festgelegt.

Für den Atomausstieg ist ein Stilllegungs- und Entsorgungsfonds geschaffen worden, in den die Betreiber der Atomkraftwerke einzahlen. Die Kosten der Stilllegung und Entsorgung werden alle fünf Jahre neu berechnet und von unabhängigen externen Experten überprüft.

Die Schweizer hatten sich bei einer Volksabstimmung im Mai 2017 mit 58,2 Prozent der Stimmen für den Atomausstieg und eine stärkere Förderung erneuerbarer Energien ausgesprochen. Der Bau neuer Atomkraftwerke ist verboten, doch sollen die bestehenden Kraftwerke am Netz bleiben, solange sie von der Aufsichtsbehörde als sicher eingestuft werden. Im Dezember 2019 wurde das AKW Mühleberg westlich von Bern abgeschaltet. In Betrieb sind noch vier Reaktoren in Beznau, Gösgen und Leibstadt.