Schweizer Aufsicht geht wegen Geldwäsche gegen Julius-Bär-Manager vor

Gegen einen Manager gibt es ein Verfahren, zwei wurden schriftlich gerügt

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) hat die Verantwortung von Einzelpersonen für schwere Mängel in der Geldwäsche-Bekämpfung bei der Bank Julius Bär geklärt. "Diese Abklärungen betrafen insbesondere vier hochrangige Manager", erklärte die Behörde am Donnerstag. "In einem Fall hat die Finma ein Enforcement-Verfahren eröffnet." Zudem seien zwei Personen schriftlich gerügt worden.

In dem Fall ging es der Finma zufolge insbesondere um mutmaßlich Korruptionsfälle in Venezuela. Fehlverhalten im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Korruptionsfällen beim venezolanischen Ölkonzern PDVSA und dem Weltfußballverband Fifa hatte Julius Bär im Februar 2020 eine harsche Rüge der Aufsicht eingetragen.