Schweizer Banker Benjamin de Rothschild gestorben

Im Alter von 57 Jahren

Benjamin de Rothschild, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bank Edmond de Rothschild Holding SA, ist am Freitag gestorben, wie das Unternehmen am Samstag mitteilte. Er wurde 57 Jahre alt. Benjamin de Rothschild sei an einem Herzinfarkt im Haus der Familie in Pregny im Kanton Genf gestorben, teilte die Edmond de Rothschild-Gruppe mit. Man sei zutiefst traurig über den Tod und spreche seiner Ehefrau Ariane de Rothschild und seinen Töchter aufrichtiges Beileid aus.

Die schweizerische Gruppe ist in Genf ansässig und hat sich auf Private Banking und Vermögensverwaltung spezialisiert. Die Gruppe verwaltet Vermögen in der Höhe von rund 173 Milliarden Schweizer Franken (160,63 Milliarden Euro).

Benjamin de Rothschild stand seit 1997 an der Spitze der von seinem Vater gegründeten Gruppe. Er sei ein visionärer Unternehmer gewesen und habe nie aufgehört, sein Erbe zu verändern und zu modernisieren, im Einklang mit den Werten seiner Familie, so die Gruppe.