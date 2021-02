Schweizer Bundespräsident Parmelin zu Antrittsbesuch nach Wien

Gespräche über Covid, EU-Schweiz und bilaterale Fragen

Der für das Jahr 2021 gewählte Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin kommt am kommenden Dienstag auf Antrittsbesuch nach Wien. Wie die Präsidentschaftskanzlei am Freitag mitteilte, wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen Parmelin am Vormittag empfangen. Im Gespräch werde es um die Bewältigung der Covid-Krise und ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen gehen sowie um wichtige bilaterale, aber auch internationale Fragen.

Neben den weiteren Schritten zu einem nachhaltigen wirtschaftlichen Neustart und der Überwindung der Klimakrise werden Fragen der Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus, Bildung und Forschung sowie die engen Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union besprochen. Hier geht es vermutlich um den geplanten Rahmenvertrag, den die EU über die bilateralen Abkommen mit der Schweiz stellen will. Damit verbunden will Brüssel weitere Anpassungen an EU-Vorgaben erreichen.

In der Schweiz ist das Rahmenabkommen vor allem wegen der von Brüssel gewünschten Schiedsrichterrolle für den Europäischen Gerichtshof (EuGH) umstritten. Neben Parmelins Partei, der traditionell europaskeptischen rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP), stehen auch die sich um Sozialstandards sorgenden Sozialdemokraten (SP) dem Rahmenabkommen zunehmend skeptisch gegenüber. Die EU lehnt ein Aufschnüren des Ende 2018 vereinbarten Entwurfs ab. In Bern sieht man keine Chance, ihn ohne Änderungen durch eine Volksabstimmung zu bringen.

Die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und Österreich seien "exzellent", betont die Präsidentschaftskanzlei. Auch die Wirtschaftsbeziehungen seien ausgezeichnet. Die Schweiz ist viertgrößter Handelspartner Österreichs. Es gebe eine weitgehend ausgeglichene Handelsbilanz. Sowohl die Schweiz als auch Österreich beherbergen einen UNO-Sitz und seien Verfechter eines klaren internationalen Regelwerks, des Völkerrechts, des Multilateralismus. "Und wir teilen in vielen internationalen Fragen ähnliche Auffassungen- von der Abrüstung bis hin zu Menschenrechten", erklärte ein Sprecher Van der Bellens.

Parmelin, der auch Minister für Wirtschaft, Bildung und Forschung ist, wird in der Präsidentschaftskanzlei außerdem Europaministerin Karoline Edtstadler und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) treffen. Am Dienstagnachmittag werde der Schweizer Bundespräsident auch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (alle ÖVP) zusammentreffen.

Parmelin war im Dezember für das Jahr 2021 zum Bundespräsidenten gewählt worden. Er werde im nächsten Jahr eine wichtige Rolle in der Krisenbewältigung übernehmen - und zwischendurch auch etwas Optimismus verbreiten, sagte er nach seiner Wahl. Solidarität sei besonders in Krisenzeiten wichtig. Kurz nach der Amtsübernahme am 1. Jänner gestand Parmelin Fehler im Umgang mit der Coronavirus-Krise ein. Zwischen Juli und September habe man die Lage unterschätzt.

Parmelin ist Mitglied der rechtskonservativen SVP und stammt aus der französischsprachigen Westschweiz. Er ist außerdem Bauer und Winzer.