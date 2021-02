Schweizer Hotellerie 2020 ins Jahr 1950 zurückkatapultiert

Tourismus verbuchte historischen Nächtigungsknick - Buchungen brachen im Coronajahr gegenüber dem Jahr davor um 40 Prozent ein - Städte mit größtem Rückgang

Die Übernachtungen in Schweizer Hotels haben vergangenes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent abgenommen. Damit haben die Logiernächte einen historischen Tiefststand erreicht, wie das eidgenössische Bundesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Die Schweizer Hotellerie wurde wegen der Coronavirus-Pandemie in das Jahr 1950 zurückkatapultiert.

Infolge der Einreiserestriktionen blieben vor allem die Gäste aus dem Ausland aus. Die Hotelübernachtungen von ausländischen Touristen sackten um zwei Drittel auf nur noch 7,3 Millionen Nächte ab.

Bei den Schweizer Gästen fiel der Einbruch etwas weniger drastisch aus, die Logiernächte von Schweizer Gästen gingen gesamthaft um 1,5 Millionen zurück (minus 8,6 Prozent). Weil die Schweizer diesen Sommer allerdings weniger ins Ausland gereist sind, wurde von Juli bis Oktober eine rekordhohe Nachfrage aus dem Inland verzeichnet. Dies kompensierte den allgemeinen Rückgang allerdings nicht.

Den stärksten Rückgang bei den Gästeübernachtungen verzeichneten die Schweizer Städte. In Genf und Zürich sanken die Logiernächte um rund zwei Drittel, in Basel um deutlich über die Hälfte. In den Regionen Graubünden (minus 9,2 Prozent) und Tessin (minus 16,3 Prozent) gingen die Hotelübernachtungen hingegen etwas weniger stark zurück.

In diesen beiden Regionen nahm die Nachfrage aus dem Inland sogar deutlich um 12,2 beziehungsweise 9,7 Prozent zu. Auch die Regionen Bern und Wallis verzeichneten eine Zunahme der Inlandsnachfrage.