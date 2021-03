Schweizer Industriekonzern Georg Fischer schrumpfte 2020 stark

Georg Fischer in der Verlustzone Der auch in Österreich tätige Schweizer Industriekonzern Georg Fischer (GF) ist aufgrund der Krise tief in die roten Zahlen gerutscht. Im ersten Halbjahr 2009 lief ein Verlust von 139 Mio. Franken (91,7 Mio. Euro) auf, wie die Traditionsfirma in Schaffhausen mitteilte. Im Vergleichszeitraum 2008 hatte GF noch 109 Mio. Franken verdient.