Schweizer Industriekonzern Sulzer 2020 mit weniger Gewinn

Sulzer streicht 100 Stellen in Winterthur Der Schweizer Industriekonzern Sulzer streicht in der Konzernzentrale Winterthur 100 Arbeitsplätze. Der Stellenabbau steht in Zusammenhang mit Umstrukturierungsmaßnahmen, mit welchen der Industriekonzern bereits ab 2014 die laufenden Kosten um jährlich 25 Mio. Franken (20,3 Mio. Euro) senken will.