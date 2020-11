Schweizer Konzernverantwortungsinitiative scheiterte am "Ständemehr"

Mehrheit der Bürger stimmte für das Vorhaben - Erforderliche Mehrheit der Kantone wurde aber verfehlt - Themen Menschenrechte und Umweltstandards - Kriegsgeschäftevorlage auch verworfen

Den Schweizer Großunternehmen bleibt eines der schärfsten Lieferkettengesetze der Welt erspart Am Sonntag scheiterte die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative in einer Volksabstimmung. Zwar sprachen sich 50,7 Prozent der Bürger für die Initiative aus. Die ebenfalls erforderliche Mehrheit der Kantone wurde aber verfehlt. Es ist das erste Mal seit rund 60 Jahren, dass eine Volksabstimmung, die mehrheitlich von der Bevölkerung angenommen wurde, aus diesem Grund scheiterte.

Während das "Volksmehr" also dafür war, wurde das "Ständemehr" verfehlt. Der Vorschlag von Nichtregierungs-Organisationen hatte verlangt, dass Schweizer Unternehmen auch im Ausland Menschenrechte und internationale Umweltstandards achten müssen. Dabei sollten sie nicht nur für eigene Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden, sondern auch für Fehlverhalten von ausländischen Töchtern und wirtschaftlich abhängigen Zulieferern vor Gericht gebracht werden können.

Für die Initiative hatten sich linke und Mitte-Parteien, aber etwa auch die Kirchen ausgesprochen. Die Abstimmung ist ein Triumph für die Regierung, rechte Parteien und vor allem die Konzerne der traditionell sehr wirtschaftsfreundlichen Schweiz. Im Zuge des teuersten Abstimmungskampfes in der Geschichte des Landes hatten gleich 15 Präsidenten von Schweizer Konzernen - darunter der Großbanken UBS und Credit Suisse, der Pharmaunternehmen Roche und Novartis sowie des Lebensmittelkonzerns Nestle - für eine Ablehnung des Vorhabens geworben. Sie hatten zwar beteuert, die Ziele der Initiative zu unterstützen, angesichts der Haftungspflicht aber eine Klagewelle und höhere Kosten befürchtet. Nun dürfte ein wesentlich sanfterer Gegenvorschlag in Kraft treten, der die Firmen nur verpflichtet, über das Verhalten von Tochterunternehmen Bericht zu erstatten.

In Erinnerung bleibt nach diesem Abstimmungssonntag auch der vergleichsweise intensive Abstimmungskampf von beiden Seiten. Sowohl Initianten und Gegner waren während der vergangenen Wochen und Monaten im Kampagnenmodus. Zu reden gaben vor allem ethisch-moralische Fragen. Die Meinungsverschiedenheiten gingen teils quer durch die Parteien. Die bürgerlichen Parteien waren in der Frage pro oder kontra Initiative gespalten. Die Landeskirchen schalteten sich in den Abstimmungskampf ein und empfahlen ein Ja.

Im ganzen Land wehen seit Jahren zehntausende orange Fahnen, die auf das Anliegen der Initianten aufmerksam machen. Insgesamt dürfte es einer der teuersten Abstimmungskämpfe der jüngeren Vergangenheit gewesen sein. Das Volksbegehren war deshalb so populär, weil sogar die Gegner dessen Kernanliegen als selbstverständlich bezeichnen. Das Anliegen, wonach Schweizer Unternehmen die Menschenrechte und Umweltstandards auch im Ausland einhalten sollen, war unbestritten. Gestritten wurde über den Weg zum Ziel.

Economiesuisse, der Dachverband der Schweizer Wirtschaft, bezeichnete die Initiative als "radikal, realitätsfremd und überheblich". Sie setze Schweizer Unternehmen unter Generalverdacht. Betroffen vom Volksbegehren seien nicht nur Konzerne, wie es die Initianten oft behaupteten, sondern alle KMU. Das Wirtschaftskomitee sprach deshalb wie weitere Gegner von der "Unternehmensverantwortungsinitiative".

Auch dem Bundesrat (Regierung) ging das Volksbegehren zu weit. Zum einen störte ihn, dass sich die Sorgfaltsprüfungspflicht auf die gesamte Lieferkette erstreckt. Das würde in der Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten und Umsetzungsproblemen führen. Zum anderen lehnte der Bundesrat die Haftungsregeln ab. Diese seien strenger als in praktisch allen anderen Rechtsordnungen, argumentierte er.

Ebenfalls abgelehnt wurde die "Kriegsgeschäfteinitiative". Hier sprachen sich 57,5 Prozent der Bürger gegen den Vorschlag aus. Die Initiative hatte verlangt, dass die Schweizer Notenbank SNB sowie die Altervorsorge-Institutionen des Landes Produzenten von Kriegsmaterial nicht mehr finanzieren dürfen. Damit hätten sie weder Aktien von Rüstungsfirmen und Zulieferern kaufen noch ihnen Kredite geben können. Zudem sollte sich die Schweiz dafür einsetzen, dass das Finanzierungsverbot weltweit auch für Banken und Versicherungen gilt. Die SNB und die Banken hatten sich dagegen gewehrt, weil er ihren Handlungsspielraum eingeschränkt hätte. Die Schweizer Maschinenindustrie, die auch Komponenten für Waffen produziert, sah zudem 3.000 Firmen mit insgesamt 50.000 Beschäftigten in Gefahr.