Auch die Schweizer Kulturbranche leidet unter den Coronaeinschränkungen. In einem offenen Brief haben sich deshalb die Verbände der Event- und Unterhaltungsbranche unter anderen an Bundespräsident Guy Parmelin gewandt. Die Hilfen kämen oft zu spät, Ungleichbehandlung durch die Kantone sorge für Frustration, die Rücklagen seien mittlerweile ausgeschöpft. Deshalb sollten die Verfahren schweizweit vereinheitlicht werden, um eine rasche, unbürokratische Auszahlung zu ermöglichen.