Schweizer Notenbank fuhr 2020 21 Milliarden Franken Gewinn ein

Vier Milliarden Franken sollen an Bund und Kantone ausgeschüttet werden

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen einen Gewinn von rund 21 Milliarden Franken (19,4 Mrd. Euro) erzielt. Vor allem auf den Fremdwährungs- und Gold-Positionen verbuchte sie eigenen Angaben vom Freitag zufolge Bewertungsgewinne. 2019 war der Überschuss mit 48,9 Milliarden Franken noch höher ausgefallen.

Die SNB will wie im Vorjahr insgesamt 4 Milliarden Franken an Bund und Kantone ausschütten. Der endgültige Jahresabschluss soll am 1. März veröffentlicht werden.

Das Ergebnis der SNB ist abhängig von Wertschwankungen ihrer hunderte Milliarden Franken schweren Devisenreserven. Dazu zählen Aktien und Anleihen aus dem Ausland. Fremdwährungen kauft die SNB, um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des in Krisenzeiten gefragten Franken zu unterbinden. Trotz des US-Vorwurfs der Währungsmanipulation wollen die Schweizer Währungshüter an dieser Politik festhalten.

Der Gewinn auf den Fremdwährungspositionen belief sich im vergangenen Jahr auf 13 Mrd. Franken, wie den SNB-Angaben weiter zu entnehmen ist. Zudem profitierte die Nationalbank auf ihrem Goldbestand von einem Bewertungsgewinn von rund 7 Mrd. Franken. Auf den Frankenpositionen resultierte ein Erfolg von "gut 1 Milliarde Franken".

Die SNB wird nun eine Rückstellung für Währungsreserven in Höhe von 6,3 Mrd. Franken tätigen. Nach Berücksichtigung der vorhandenen Ausschüttungsreserve von 84 Mrd. Franken resultiere ein Bilanzgewinn von rund 98 Mrd. Franken. Das ermögliche eine Dividendenzahlung von 15 Franken pro Aktie, was dem im Gesetz festgelegten maximalen Betrag entspricht, sowie eine Gewinnausschüttung an die öffentliche Hand.

Der Gewinn für 2020 kommt nicht überraschend. Für die ersten neun Monate des Jahres hatte die SNB bereits einen Gewinn von 15,1 Mrd. Franken ausgewiesen. Die Ökonomen der UBS hatten im Vorfeld den Jahresgewinn mit 25 Mrd. Franken noch etwas höher geschätzt. Sie verwiesen in ihrer Studie auf die starke Performance der Aktienmärkte gerade im vierten Quartal des vergangenen Jahres.

Der ausführliche Bericht zum Jahresabschluss mit den definitiven Zahlen wird am 1. März, der Geschäftsbericht dann am 22. März 2021 veröffentlicht.