Schweizer Notenbank setzt weiter auf Devisenmarkteingriffe

Leitzins bleibt unverändert bei minus 0,75 Prozent

Die Schweizer Nationalbank (SNB) will ihre Devisenmarkt-Interventionen weiterhin hoch halten, um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des Frankens zu unterbinden. Die Zinsen ließ die Notenbank am Donnerstag indes unverändert. "Die Nationalbank belässt den SNB-Leitzins und den Zins auf Sichtguthaben bei der SNB bei minus 0,75 Prozent", erklärte die SNB. "Wegen des hoch bewerteten Frankens ist sie weiterhin bereit, verstärkt am Devisenmarkt zu intervenieren."

Von Reuters im Vorfeld befragte Volkswirte hatten unveränderte Zinsen prognostiziert.

Die Währungshüter rechnen für das ablaufende Jahr nach wie vor mit einer tiefen Rezession in der Schweiz, sind aber nicht mehr gar so pessimistisch. Sie rechnen nun mit einem Rückgang des Bruttoinlandproduktes (BIP) um rund 3 Prozent. Bisher waren sie von einem Einbruch von rund 5 Prozent ausgegangen.

Für das kommende Jahr wird die Rückkehr zu Wachstum vorhergesagt. Die erstmalige Prognose für 2021 lautet auf +2,5 bis +3 Prozent.