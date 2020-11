Schweizer Polizei vermutet terroristischen Hintergrund in Lugano

Frau hatte in einem Warenhaus am Dienstag zwei Passantinnen mit einem Messer angegriffen

Die Direktorin des Schweizer Bundesamtes für Polizei (Fedpol), Nicoletta della Valle, vermutet hinter der Messerstecherei von Lugano einen terroristischen Hintergrund. Das sagte sie bei der Pressekonferenz von Dienstagabend in Bellinzona. In Lugano im Kanton Tessin hatte eine Frau in einem Warenhaus am Dienstag zwei Passantinnen mit einem Messer angegriffen. "Dieser Angriff überrascht mich nicht", sagte della Valle.

Auch die Bundesanwaltschaft geht von einem "mutmaßlichen terroristisch motivierten Angriff" aus, wie sie auf Twitter schrieb. Ein Strafverfahren sei eröffnet worden. Nach Angaben der Polizei war eine 28-jährige Schweizerin aus zunächst ungeklärten Gründen auf zwei andere Frauen losgegangen. Ein Opfer wurde schwer verletzt, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, berichtete die Tessiner Kantonspolizei.