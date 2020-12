Schweizer Preisniveau 55 Prozent über dem EU-Durchschnitt

Warenkorb, der in Österreich 114 Euro kostet, kostet in der Schweiz umgerechnet 155 Euro

Das Preisniveau in der Schweiz liegt um mehr als die Hälfte über demjenigen der EU. Damit ist die Schweiz teurer als jedes EU-Land. Das zeigt die am Dienstag publizierte Aufstellung zur Kaufkraftparität des Schweizer Bundesamts für Statistik (BFS) für das Jahr 2019.

Schweizerinnen und Schweizer mussten demnach vergangenes Jahr für einen Warenkorb, der im Durchschnitt der 27 EU-Länder 100 Euro kostet, 155 Euro bzw. zum Durchschnitts-Umrechnungskurs des letzten Jahres 173 Franken bezahlen. Damit lag das Preisniveau auf Stufe Bruttoinlandprodukt 2019 im Vergleich zum Durchschnitt der 27 EU-Länder (ohne Großbritannien) bei 155,2 Prozent.

In Deutschland kostete derselbe Warenkorb im vergangenen Jahr 111 Euro, wie der Statistik zu entnehmen ist. Noch etwas teurer war Österreich mit 114 Euro. Damit ist die Schweiz laut BFS das teuerste Land im Europa-Vergleich vor Island (152,5) und Norwegen (147,6). Das tiefste Preisniveau fand sich in der Türkei (44,4), gefolgt von Nordmazedonien (45,6) und Albanien (50,0).

Am meisten mussten Herr und Frau Schweizer im EU-Vergleich für Gesundheitsdienstleistungen bezahlen (302 Euro). Klar höher ist das Preisniveau auch bei den Kategorien Erziehung und Unterricht (270 Euro) oder Fleisch (234 Euro). Allerdings gab es auch Positionen, wo die Schweizer Preise unter dem europäischen Mittel lagen - dazu gehörten etwa Einrichtungsgegenstände und Teppiche (94 Euro).

Gemäß der sogenannten Kaufkraftparitätstheorie müssten sich Wechselkurse zwischen zwei Ländern eigentlich so ausgleichen, dass ein vergleichbarer Warenkorb für den gleich hohen Betrag erworben werden kann. Ein Schweizer oder eine Schweizerin müsste somit also eigentlich 1,73 Franken für 1 Euro bezahlen müssen, damit er oder sie im Euroraum gleich viel bzw. in diesem Fall gleich wenig kaufen könnte.