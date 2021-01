Schweizer Regierung verdoppelt Hilfen für notleidende Firmen

Finanzminister: Schweiz macht pro Tag 150 Millionen Franken Schulden

Die Schweizer Regierung (Bundesrat) erhöht die Zuschüsse für Firmen, die durch die Corona-Krise unverschuldet in Not geraten sind. Das sogenannte Härtefall-Programm werde auf fünf Milliarden Franken (4,63 Milliarden Euro) verdoppelt. Die Hilfe orientiere sich jeweils an den ungedeckten Fixkosten der Unternehmen.

Vorsorglich bereite die Regierung zusammen mit den Banken zudem eine Neuauflage eines Kreditprogramms vor. Damit wolle sie die Auswirkungen einer Verschlechterung des Kreditmarktes in Zusammenhang mit einer möglichen dritten Welle der Epidemie auf kleine und mittelgroße Firmen abfedern.

Bei den Arbeitslosen schlägt der Bundesrat eine Verlängerung der Taggeldbezugsdauer um drei Monate vor. Diese sollen aus Sicht der Regierung wegen der aktuell schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht benachteiligt werden. Das Parlament soll darum das Covid-19-Gesetz entsprechend anpassen.

Und schließlich soll der Bund nach dem Willen der Regierung wie bereits im letzten Jahr die Kosten der Arbeitslosenversicherung (ALV) für die 2021 ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigungen (KAE) übernehmen. Dies soll auch dann geschehen, falls der Fonds die Schuldenobergrenze erreicht. Die Kosten für den Bundeshaushalt schätzt der Bundesrat auf rund sechs Milliarden Franken.

Der Schweizer Finanzminister Ueli Maurer hat Augenmaß bei Hilfszahlungen angemahnt. 2020 habe der Bund rund 15 Milliarden Franken für Corona-Maßnahmen ausgegeben und dieses Jahr bereits wieder fast den gleichen Betrag. "Wir machen jeden Tag 150 Millionen Franken Schulden, das sind 100.000 Franken pro Minute", sagte Maurer. "Wir sitzen also nicht auf Geld, das bedingt einen vorsichtigen Umgang."

Der Finanzminister wehrte sich auch gegen Vorwürfe, die Schweiz sei knauserig bei der Vergabe von Hilfsgeldern. Das Gegenteil sei der Fall: Die Schweiz bewege sich im Spitzenfeld der europäischen Nationen. Und als Resultat davon sei auch der Wirtschaftseinbruch kleiner.