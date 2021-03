Schweizer stimmen über Verhüllungs-Initiative ab

Befürworter: "Freie Menschen zeigen ihr Gesicht" - Vorlage wackelt - Gesetz zur elektronischen Identität - Freihandelsabkommen mit Indonesien wegen Palmöls umstritten

In einer Zeit, in der Gesichtsmasken zum Alltag gehören, stimmen die Eidgenossen am kommenden Sonntag über ein Verhüllungsverbot ab. Der Ausgang des Urnengangs ist offen, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Im Fokus der auch als "Burka-Initiative" bekannten Vorlage steht, dass sich niemand im öffentlichen Raum verhüllen darf.

Für einen Koordinator des Befürworter-Komitees ist klar: "Freie Menschen zeigen ihr Gesicht". Zwei Kantone kennen bereits ein Verhüllungsverbot und 15 andere ein Vermummungsverbot für Hooligans und Demonstranten.

Sprachen sich bei der ersten Umfrage des Medienhauses SRG im Jänner noch 56 Prozent der Befragten für die Initiative aus, fiel dieser Wert zwischenzeitlich auf 49 Prozent. Beinahe gleichauf liegen die Gegner der Verhüllungsinitiative. Deutlich abgenommen hat der Zuspruch der Frauen. Er fiel auf 46 Prozent.

Hinter der Vorlage steht das "Egerkinger Komitee", das mit der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) inhaltlich und personell eng verbunden ist. Im Fokus steht insbesondere der Islam. Der Gegenvorschlag sieht vor, dass Personen ihr Gesicht dann zeigen müssen, wenn sie von Behörden zwecks Identifizierung dazu aufgefordert werden.

Justizministerin Karin Keller-Sutter (Freisinnige/FDP) war sich im Jänner der ungewöhnlichen Situation bewusst, als sie mit Gesichtsmaske gegen die Verhüllungsinitiative vor die Medien trat. Sie sprach von "Ironie", dass ausgerechnet jetzt über ein Verhüllungsverbot abgestimmt werde, wo man die Maskenpflicht verschärft habe.

Die Schweizer stimmen am Sonntag auch über ein Gesetz zur elektronischen Identität (E-ID) ab. Sie soll die Sicherheit für Internetnutzer erhöhen und es den Eidgenossen ermöglichen, sich im Internet zweifelsfrei zu identifizieren, beispielsweise auch für virtuelle Behördengänge.

Stein des Anstoßes: Private Unternehmen sollen bei der Herausgabe der elektronischen Identitäten mitmischen. Im Zeitalter der Netz-Aktivisten leuchte dies der Mehrheit der Stimmberechtigten nicht mehr ein, schreiben die Schweizer Medien.

Ursprünglich planten die Schweizer Behörden eine rein staatliche E-ID. Wegen negativen Erfahrungen im Ausland und Investitionsrisiken entschied die Regierung (Bundesrat) 2016, ein Modell mit einer starken Stellung von Privaten zu verfolgen. Nach der letzten Umfrage sprechen sich 54 Prozent gegen das Gesetz aus.

Die dritte Vorlage behandelt ein Freihandelsabkommen der Schweiz mit Indonesien. Trotz eines Ja-Trends sprechen sich 41 Prozent der Befragten dagegen aus. Grund dafür ist vor allem ein umweltpolitisches Thema: Palmöl. Indonesien ist der weltweit größte Produzent. Doch trotzdem erstaunt die Debatte, weil die Schweiz fast kein Palmöl mehr aus dem Inselstaat importiere, schreibt die Schweizer Presse. Stattdessen stamme es zum größten Teil aus den ärmsten Ländern der Welt wie Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Kambodscha oder Papua-Neuguinea.