Schweizer Uhrenzulieferer Acrotec wird an Carlyle Group verkauft

Übernahme dürfte im ersten Quartal 2021 über die Bühne gehen

Der schweizerische Uhrenzulieferer Acrotec wird an die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Carlyle verkauft. Acrotec ist bisher im Besitz der luxemburgischen Beteiligungsgesellschaft Castik Capital und beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende an 18 Standorten.

Die Übernahme dürfte im ersten Quartal 2021 über die Bühne gehen, teilte The Carlyle Group am Montagabend mit. Acrotec war 2016 für rund 280 Millionen Schweizer Franken (260 Mio. Euro) von Castik Capital übernommen worden. Carlyle nannte am Montag keinen finanziellen Details.

Carlyle wolle Acrotec dabei unterstützen, die Marktposition in allen Bereichen weiter auszubauen, erklärte die US-Firma. Dass solle auch durch weitere Zukäufe geschehen. Ein besonderer Fokus gelte dem nordamerikanischen Markt.

Acrotec stellt Komponenten her für die Uhrenindustrie - unter anderem für Rolex und Patek Philippe - sowie für medizinische Geräte, Autos und die Luftfahrt. Das Unternehmen gehört zu den größten Schweizer Herstellern von Komponenten für die Uhrenindustrie. Die in Develier ansässige Acrotec erzielte 2019 einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro.

Für 2020 rechnet Acrotec-Chef François Billig mit einem Umsatzrückgang von rund 15 Prozent im Zuge der Coronapandemie, wie er erst noch kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur AWP gesagt hatte.