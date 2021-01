Schweizer Verbraucherpreise 2020 gesunken, 2021 Anstieg erwartet

Jahresinflation im Vorjahr bei minus 0,7 Prozent

Das Leben in der Schweiz ist im vergangenen Jahr günstiger geworden. 2021 wird sich das kaum wiederholen. Die durchschnittliche Jahresteuerung betrug 2020 minus 0,7 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Das letzte Mal war die Inflation im Jahr 2016 negativ. Gespürt haben dies die Schweizer primär an der Tankstelle sowie beim Kauf von Heizöl. Ein Hauptgrund für das rückläufige Preisniveau seien niedrigere Preise für Erdölprodukte gewesen, so das BFS.

Zudem hätten sich in der Statistik geringere Preise für Pauschalreisen und im Luftverkehr niedergeschlagen. Auf der anderen Seite seien die Preise für Wohnungsmieten und für Autos gestiegen.

Eine Rolle spielte auch der Schweizer Franken, der mit seiner zeitweisen Stärke im Jahresverlauf die Inflation dämpfte. Dies trug - neben dem Erdöleffekt - dazu bei, dass sich hauptsächlich Importgüter verbilligten (minus 2,9 Prozent), während sich die Preise für einheimische Ware insgesamt kaum veränderten.

Ökonomen gehen davon aus, dass sich das 2021 nicht wiederholen wird. "Wir sehen den Tiefpunkt der Jahresrate nun erreicht", heißt es in einem Kommentar von Raiffeisen. Das Institut erwartet für 2021 eine durchschnittliche Jahresteuerung von plus 0,2 Prozent. Andere befragte Experten schätzen Werte von ebenfalls plus 0,2 bis plus 0,5 Prozent.

Konkret wird unisono erwartet, dass die monatlich berechnete Inflation im Frühling ins positive Terrain vorstoßen wird. Im vergangenen Jahr hatte die Inflation nur im Jänner leicht angezogen. Danach waren zeitweise Monatswerte von bis zu minus 1,3 Prozent erreicht worden.

Der Hauptgrund für die anziehende Inflation im Jahresverlauf 2021 sei aber weniger eine Preisdynamik, sondern die auslaufenden Ölpreis-Effekte aus dem Vorjahr, meint CS-Ökonom Maxime Botteron.

Alessandro Bee von der UBS erinnert daran, dass ein Fass Rohöl im letzten Frühling zeitweise um die 20 Dollar kostete, für den Frühling 2021 erwartet er nun Preise von um die 45 Dollar (rund 37 Euro). "Zudem rechnen wir mit einem leicht schwächeren Schweizer Franken, was die Deflationstendenzen der Auslandprodukte dämpfen dürfte", ergänzt David Marmet von der ZKB. Etwas helfen könnte laut Raiffeisen-Experten Alexander Koch auch die Mineralölsteuererhöhung, die bereits im Jänner einen gewissen Effekt haben dürfte.

An der Prognose für eine baldige "Inflationswende" ändert auch nichts, dass die Jahresteuerung im Dezember 2020 überraschend tief ausfiel (minus 0,8 Prozent). Diese Entwicklung sollte laut den Effekten nicht überschätzt werden. "Ich kann mir gut vorstellen, dass der Detailhandel aufgrund der heutigen Ausnahmesituation schon früher als sonst die Preise senkte", meint etwa UBS-Experte Bee.