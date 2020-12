Schwer betrunkener Autofahrer erfasste Fußgängergruppe in Kärnten

74-Jährige, 82-Jähriger und 39-Jährige mussten ins Spital

Ein schwer betrunkener 60-Jähriger hat Freitagabend mit seinem Pkw in Brückl (Bezirk St. Veit/Glan) in Kärnten drei Fußgänger am linken Fahrbahnrand erfasst und verletzt. Eine 74-Jährige, ein 82-Jähriger und eine 39-Jährige wurden ins Klinikum Klagenfurt gebracht, hieß es seitens der Kärntner Landespolizeidirektion. Der Lenker dürfte kurz vor der Kollision auch schon einen Gartenzaun beschädigt haben, fuhr aber einfach weiter. Er wurde angezeigt.