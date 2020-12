Schwere Unwetter in Italien: Familien bei Modena evakuiert

Brücke stürzte im Dolomiten-Raum von Belluno

Italien ist am Sonntag von schweren Unwettern heimgesucht worden. Schwierig war die Lage in der norditalienischen Provinz Modena, wo der Fluss Panaro über die Ufer trat. Dutzende Familien wurden im Raum zwischen den Ortschaften Gaggio und Nonantola evakuiert, berichteten italienische Medien. Die in Sicherheit gebrachten Personen wurden vom Zivilschutz versorgt und in einer Sporthalle untergebracht.

In Gosaldo in der Dolomiten-Provinz Belluno stürzte wegen des Unwetters eine Brücke ein. Niemand wurde verletzt. Der Pegel des Flusses Po, dem längsten in Italien, stieg kräftig an.

Die Schlechtwetter-Front belastete auch Süditalien. So mussten die Fährverbindungen zwischen Neapel und den Inseln Ischia und Procida unterbrochen werden. Keine Fähren fuhren vorerst zwischen Sizilien und den Äolischen Inseln. Mit schlechtem Wetter wird auch in der kommenden Woche gerechnet.