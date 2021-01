21-Jähriger beim Zünden einer Batterie im Gesicht verletzt

Nach einen Feuerwerksunfall in der Nacht auf Neujahr musste ein 21 Jahre alter Tiroler in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert werden. Laut Polizei hatten Feuerwerkskörper den jungen Mann im Gesicht getroffen und schwer verletzt. Er hatte in Fügen im Zillertal (Bez. Schwaz) außerhalb des Ortstgebiets eine pyrotechnische Batterie gezündet und stand noch über ihr, als sie auslöste.