Mann stürzte mit Arbeitsfahrzeug über Abhang

Ein Burgenländer ist am Dienstag bei einem Forstunfall in Piringsdorf (Bezirk Oberpullendorf) schwer verletzt worden. Der Forstarbeiter stürzte mit seinem Arbeitsfahrzeug aus bisher unbekannter Ursache mehrere Meter einen Abhang hinunter, berichtete die Feuerwehr Piringsdorf am Mittwoch. Er konnte sich selbst aus der Maschine befreien und alarmierte die Einsatzkräfte. Mit der Rettung wurde er ins Krankenhaus Oberwart gebracht.