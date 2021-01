Pkw überschlug sich mehrmals

Ein Mann hat in der Nacht auf Freitag bei einem Verkehrsunfall bei Neusiedl am See schwere Verletzungen erlitten. Der Wagen des 35-jährigen hatte sich bei einem Kreisverkehr mehrmals überschlagen und landete im Straßengraben. Die Unfallursache war laut Polizei noch nicht bekannt.

Der Unfall passierte kurz vor Mitternacht auf der B50. Der Mann musste mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht werden. Der Pkw wurde von der Feuerwehr geborgen.