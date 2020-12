Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Tirol

25 Personen aus Mehrparteienhaus evakuiert

Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Lechaschau (Bez. Reutte) in der Nacht auf den Heiligen Abend musste ein 31 Jahre alter Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er sei inzwischen außer Lebensgefahr, so die Polizei am Donnerstag.

Das Feuer war in der Wohnung des Mannes ausgebrochen. Die Ursache war vorerst ungeklärt. Insgesamt 25 Personen wurden von den Einsatzkräften aus dem Haus evakuiert und zunächst in der Volksschule der Gemeinde versorgt. Ein Großteil der Betroffenen konnte inzwischen wieder die Wohnungen beziehen, zwei Familien wurden in Wohnungen der Gemeinde untergebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unbekannt.