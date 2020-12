Schwester von Anti-Mafia-Held Falcone verlor Prozess in Frankfurt

Gegen Pizzeria, die Namen des von der Cosa Nostra ermordeten Staatsanwalts trägt

Ein Frankfurter Gericht hat eine Klage von Maria Borsellino, Schwester des 1992 von der Mafia ermordeten Staatsanwalts Giovanni Falcone, gegen den deutschen Inhaber einer Pizzeria abgelehnt, der sein Lokal "Falcone und Borsellino" genannt hat. Paolo Borsellino ist sizilianischer Staatsanwalt, der wie Falcone im Sommer 1992 bei einem Sprengstoffanschlag von der Mafia ermordet wurde.

In der Pizzeria in Frankfurt wurden einige Gerichte nach den beiden Staatsanwälte genannt. An den Wänden hängen Fotos von Vito Corleone, dem Mafioso, den Marlon Brando im berühmten Film "Der Pate" gespielt hat. Maria Falcone bezeichnete den Namen des Lokals als Verletzung der Würde der beiden ermordeten Anti-Mafia-Staatsanwälte.

Die Sizilianerin, die eine Anti-Mafia-Stiftung führt, wendete sich an das Gericht in Frankfurt, um den Inhaber der Pizzeria zu zwingen, den Namen des Lokals zu ändern. Falcones Klage wurde jedoch vom Gericht mit der Begründung abgelehnt, dass der Anti-Mafia-Jäger schon seit fast 30 Jahren tot sei und dass er in Deutschland kaum bekannt sei.

"Dieses Urteil ist für uns ein Schmerz. In einer Phase, in der das menschliche und berufliche Erbe Giovanni Falcones auf internationaler Ebene anerkannt wird, schreibt ein Gericht in Deutschland ein solches Urteil", protestierte Maria Falcone in einer Presseaussendung am Freitag. Auch in Deutschland sei Falcones Arbeit gewürdigt worden, schrieb Maria Falcone, die ihren Kampf gegen das Frankfurter Lokal vor Gericht fortsetzen will. Der Name Falcones verdiene es, geschützt zu werden.

Der sozialdemokratische Senator, Bruno Astorre, betonte, dass Falcones und Borsellinos Erinnerung nicht aus Werbegründen verletzt werden dürfe. "Wir stehen an der Seite Maria Falcones", so der italienische Politiker.

Falcone und Borsellino gelten als Symbolfiguren im Kampf gegen die "Krake Mafia" Beide bemühten sich, die internationalen Verbindungen der sizilianischen Cosa Nostra aufzudecken. Eine entscheidende Rolle spielten sie beim Aufbau des sogenannten Anti-Mafia-Pools, einer Gruppe von Staatsanwälten, die Mitte der achtziger Jahre große Erfolge im Kampf gegen das organisierte Verbrechen erzielen konnte.