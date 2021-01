Schwierige Bergung einer Salzburgerin aus Felswand

54-Jährige war bei der Suche nach ihrem Hund abgestürzt

Zu einem schwierigen Einsatz ist die Bergrettung Salzburg am Freitagnachmittag am Kühberg in der Stadt Salzburg ausgerückt. Eine 54-jährige Frau war auf der Suche nach ihrem Hund über eine Felswand gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Sie konnte schließlich mit dem Hubschrauber geborgen werden, teilte die Bergrettung am Samstag mit.

Zuerst sei man von einer normalen Bergung einer Spaziergängerin ausgegangen, berichtete Ortsstellen- und Einsatzleiter Jens Reindl. Erst während des Einsatzes wurde klar, dass die Frau über eine Felswand abgestürzt war. Eine Polizeihundeführerin war beim Eintreffen der Bergretter bereits zu der Schwerverletzten in das abschüssige und felsige Gelände aufgestiegen und hatte die Erstversorgung übernommen.

Die 54-Jährige war teilweise nicht ansprechbar. "Wir haben den angeforderten Notarzt seilgesichert zur Verletzten gebracht", erklärte Reindl. Wegen des starken Windes war zuerst ein Hubschraubereinsatz nicht möglich, später besserte sich die Situation kurzfristig, die Frau konnte mit dem Tau aus dem bewaldeten Gelände geborgen werden. Die Bergrettung sicherte die Polizistin und den Notarzt während des Abstiegs aus der Felswand.

Der Hund tauchte übrigens von alleine wieder auf – Wanderer waren auf ihn aufmerksam geworden, hieß es bei der Bergrettung.