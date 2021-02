Schwimmen: Auböck holte auch Olympia-Berechtigung über 1.500 m Kraul

Sieg und Platz zwei bei internationalem Meeting in Manchester

Schwimmer Felix Auböck präsentiert sich knapp ein halbes Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio in starker Verfassung. Der Niederösterreicher siegte bei einem internationalen Meeting in Manchester am Freitag in 3:48,04 Min. über 400 m Kraul. Über 1.500 m Kraul belegte der 24-Jährige in 15:11,51 Min. Platz zwei. Auböck hat damit die Berechtigung, bei Olympia auch über diese Strecke zu starten. Über 400 und 800 m Kraul war er bereits fix für Tokio qualifiziert gewesen.