Schwimmen: Auböck mit New York Breakers im ISL-Semifinale out

Kurzbahn-Weltrekord von Peaty über 100 m Brust

Österreichs Schwimm-Duo Felix Auböck und Caroline Pilhatsch ist am Sonntag im Rahmen der Budapester International Swimming League (ISL) nach Wochen der Vorrunden im Semifinal-Einsatz gewesen. Für Auböck war am Samstag nach zwei Tagen des ersten Semifinales mit den New York Breakers Endstation, unter vier Teams reichte es nur zum letzten Platz. Der Niederösterreicher kam über 200 m Kraul auf Platz fünf, blieb in 1:43,60 Min. um 0,25 Sek. über seinem österreichischen Rekord.

Pilhatsch schwimmt im Team Iron um die Qualifikation für das Finale. Am ersten zweier Semifinaltage steuerte die Kärntnerin über 50 m Rücken in 26,79 Sek. Rang sechs bei. Für einen Kurzbahn-Weltrekord hatte schon am Vortag der Brite Adam Peaty über 100 m Brust gesorgt, er war in 55,49 Sek. um 0,12 Sek. schneller als der Südafrikaner Cameron van der Burgh elf Jahre davor in Berlin. Es ist Peatys erster Kurzbahn-Weltrekord, er hält auch die Bestmarken über 50 und 100 m auf der Langbahn.

Bei den Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften in Sitten holte sich die Oberösterreicherin Lena Kreundl nach ihrem Titel über 50 m Kraul auch jenen über 100 m Kraul in 54,53 Sek. sowie über 200 m Kraul in 1:59,74 Min. Kreundl trainiert beim SC Uster-Wallisellen und tritt auch für diesen Club an.