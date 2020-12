Am dritten Tag des Grazer Schwimm-Qualifikationsmeetings hat sich Simon Bucher neuerlich in starker Form präsentiert. Der Tiroler erzielte im Vorlauf über 50 m Delfin mit 23,97 Sekunden bereits sein zweites Limit für die Langbahn-EM im Mai in Budapest und gewann auch das Finale (24,15). Schon am Freitag hatte Bucher sich über 100 m Delfin für die EM qualifiziert.