Schwimmen: EM in Budapest soll ohne Zuschauer stattfinden

Die Schwimm-Europameisterschaften sollen wie geplant vom 10. bis 23. Mai in Budapest ausgetragen werden. Die Wettkämpfe in der Duna Arena finden aber wegen der Corona-Pandemie vor leeren Zuschauerrängen statt, wie der europäische Schwimmverband LEN am Donnerstag bekanntgab. Das Championat war ursprünglich im vergangenen Jahr geplant, musste aber wegen der Corona-Krise verschoben werden.

"Die Schwimm-EM wird die erste europäische Spitzenveranstaltung seit 2019 sein und bietet eine tolle Gelegenheit für all unsere Sportler vor den Olympischen Spielen", sagte Weltverbands-Präsident Paolo Barelli.