Am zweiten Tag des Grazer Schwimm-Qualifikationsmeeting hat es ein Limit in der allgemeinen Klasse gegeben, wenn auch nicht für Olympia 2021. Simon Bucher qualifizierte sich am Freitag mit 52,96 Sek. über 100 m Delfin für die Langbahn-EM im Mai in Budapest. Vier für die Spiele qualifizierte Aktive feierten Siege. Und zwar gewannen Marlene Kahler über 400 m Kraul, Lena Grabowski und Bernhard Reitshammer jeweils über 200 m Rücken sowie Christopher Rothbauer über 100 m Brust.