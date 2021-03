Österreichs Olympia-Fixstarter Marlene Kahler (800 m und 1.500 m Kraul) und Lena Grabowski (200 m Rücken) haben sich zum Auftakt der Kurzbahn-Staatsmeisterschaften in Graz am Donnerstag in Form präsentiert. Kahler gewann die 800 m Kraul in 8:21,65 Min. und unterbot damit klar sowohl das Kurzbahn-EM-Limit (8:42,16) als auch das Kurzbahn-WM-Limit (8:35,69). Rücken-Spezialistin Grabowski gewann die 400 m Lagen in 4:44,98 und blieb 1,53 Sek. unter der Kurzbahn-EM-Norm.