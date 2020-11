Schwimmen: Kaylee McKeown mit Kurzbahn-Weltrekord über 200 m Rücken

Australierin als Erste unter 1:59 Minuten

Die Australierin Kaylee McKeown hat am Samstag in Brisbane einen Schwimm-Weltrekord auf der Kurzbahn über 200 m Rücken aufgestellt. Die 19-Jährige Vize-Weltmeisterin war bei den nationalen Meisterschaften in 1:58,94 Minuten um 0,29 Sekunden schneller als die Ungarin Katinka Hosszu bei der bisher gültigen Bestmarke im Jahr 2014. Die australischen Titelkämpfe finden wegen der Corona-Pandemie virtuell verbunden zeitgleich in Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth und Hobart statt.