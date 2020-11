Die 23-jährige Oberösterreicherin Lena Kreundl hat sich am Freitag bei den Schweizer Schwimm-Meisterschaften auf der Kurzbahn in Sitten in die Siegerliste eingetragen. Die für den SV Uster-Wallisellen startende und dort auch trainierende Olympia-Teilnehmerin 2016 und mehrfache EM-Finalistin gewann über 50 m Kraul in 25,44 Sekunden.