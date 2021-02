Schwimmen: Rothbauer wechselte aus Südstadt in Gruppe von Dirk Lange

Deutscher Coach soll Brustlagen-Spezialisten für Olympia Schub geben - "Sehe das als riesengroße Chance" - Vor Tokio-Spielen Fuerteventura-Camp und EM als erstes großes Ziel

Brust-Schwimmer Christopher Rothbauer hat gut fünf Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio einen Trainerwechsel vorgenommen. Nach acht Jahren in der Südstadt bzw. sieben davon unter dem Ungarn Balasz Fehervari verlegt der 23-Jährige seinen Stützpunkt nach Graz, wo er künftig unter Dirk Lange arbeitet. Der deutsche Startrainer hat mit seinem Landsmann Marco Koch den Brustlagen-Weltmeister 2015 unter seinen Fittichen, Rothbauer soll auch von dieser Kooperation profitieren.

"Ich habe mich im Guten von Balasz getrennt. Es war eine beidseitige Entscheidung, dass ich in den letzten Monaten vor Olympia eine individuellere Betreuung brauche", betonte Rothbauer gegenüber der APA - Austria Presse Agentur. "Es war einfach die Luft draußen." Der Schritt zu Lange sollte das letzte Bisschen bringen, dass ihm auf die Weltspitze fehle, so der OSV-Rekordhalter über 200 m Brust. Am 28. Februar 2020 hatte er in 2:09,88 Min. Maxim Podoprigoras Rekord aus 2001 um 1,21 Sek. unterboten.

Rothbauer sieht im neuen Umfeld und neuen Coach einen ordentlichen Motivationsschub, mit Lange sei er sich bei der Trainingssteuerung in vielen Punkten einig. Am 27. Februar geht es auch mit Koch in ein zweiwöchiges Trainingslager nach Fuerteventura, mit im Lange-Team ist die steirische Kurzbahn-Vizeweltmeisterin Caroline Pilhatsch. Rothbauer: "Ich sehe das als riesengroße Chance, mit so einem erfolgreichen Brustschwimmer zu trainieren. Ich bin richtig heiß auf die Arbeit."

Ein erstes großes Ziel sieht er in den Europameisterschaften im Mai in Budapest. Sollte es mit Lange funktionieren, könnte ein Zweijahresvertrag folgen oder sich andere Türen öffnen. Falls nicht, steht Rothbauer eine Rückkehr zu Fehervari offen. Grundsätzlich strebt er aber an, 100 m Brust auf der Langbahn als erster Österreicher unter einer Minute zu schwimmen. Über 200 m soll das Tempo in der ersten Rennhälfte gesteigert werden, um dann im Idealfall auch hier eine klare Bestzeit zu fixieren.

Lange war von 2012 bis zum Vorjahr Cheftrainer im Landesleitungszentrum Steiermark gewesen, Nachfolger wurde per 1. September 2020 der österreichische Ex-Nationalschwimmer Jakub Maly. Pilhatsch trainiert aber weiter unter dem ehemaligen deutschen Bundestrainer, wie eben auch der 31-jährige Koch.